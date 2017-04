Wahlen : Umfrage kurz vor Frankreich-Wahl sieht Macron vorn

Kurz vor der ersten Runde der Präsidentenwahl in Frankreich liegt der Sozialliberale Emmanuel Macron in einer Umfrage vorn. An zweiter Stelle folgt die Rechtspopulistin Marine Le Pen. In der Erhebung des Instituts Elabe kommt Macron auf 24 Prozent. Le Pen liegt bei 21,5 Prozent. Dahinter dicht beieinander: der Konservative François Fillon und der Linkskandidat Jen-Luc Mélenchon. Die zwei Kandidaten, die bei der Abstimmung am Sonntag die meisten Stimmen erhalten, kommen in die entscheidende Stichwahl am 7. Mai.

von dpa

erstellt am 21.Apr.2017 | 09:23 Uhr