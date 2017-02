Konflikte : UN-Generalsekretär kritisiert Israels Siedlungsgesetz

UN-Generalsekretär António Guterres hat das israelische Siedlergesetz scharf kritisiert. Das Gesetz widerspreche internationalem Gesetz und werde für Israel «weitreichende rechtliche Konsequenzen» haben, heißt es in einer in New York verbreiteten Erklärung. Die Knesset hat mit dem umstrittenen Gesetz wilde Siedlungen im besetzten Westjordanland nachträglich legalisiert. Dies betrifft rund 4000 Wohnungen israelischer Siedler, die widerrechtlich auf privaten Grundstücken von Palästinensern gebaut wurden.

erstellt am 08.Feb.2017 | 03:46 Uhr