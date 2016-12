Terrorismus : UN-Sicherheitsrat bezeichnet Botschafter-Mord als Terrorakt

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den Mord an Russlands Botschafter in der Türkei «auf das Schärfste» verurteilt und als «Terrorangriff» bezeichnet. Jeder dieser Terrorakte sei kriminell und durch nichts zu rechtfertigen, erklärte der aktuelle Vorsitzende des Sicherheitsrats, Román Oyarzun, aus Spanien in New York. Das Gremium sprach den Angehörigen des getöteten Diplomaten Andrej Karlow und der russischen Regierung tiefstes Beileid aus.

