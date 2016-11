Europarat : Ungarn soll Misshandlung von Flüchtlingen klar verurteilen

Das Anti-Folter-Komitee des Europarats hat Ungarn aufgefordert, jede Misshandlung von Flüchtlingen klar zu verurteilen. Dies geht aus einem Bericht hervor, den das Gremium heute veröffentlichte. Der Bericht fasst die Erkenntnisse eines außerplanmäßigen Besuchs des Komitees im Oktober 2015 in Ungarn zusammen. Eine erhebliche Zahl von ausländischen Staatsbürgern gab demnach an, physischer Misshandlung durch Polizeibeamte ausgesetzt gewesen zu sein. In den Monaten vor dem Oktober 2015 waren zeitweise pro Tag bis zu 10 000 Flüchtlinge in Ungarn angekommen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen