Kriminalität : Ungeklärte Frauenmorde - TV-Fahndung noch ohne heiße Spur

Im Fall zweier ungeklärter Frauenmorde im Raum Freiburg hat die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY - ungelöst» am Abend noch nicht den entscheidenden Hinweis gebracht. Die von Anrufern gemachten Angaben würden von der Polizei nun ausgewertet, sagte eine Sprecherin. Die Sendung hatte um Hinweise zum Mord an einer 27 Jahre alten Joggerin vor wenigen Tagen in Endingen bei Freiburg gebeten. Die junge Frau war vergewaltigt und getötet worden. Der Täter ist unbekannt. Bereits Mitte Oktober war in Freiburg eine 19 Jahre alte Studentin vergewaltigt und getötet worden.

