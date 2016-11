Bundespräsident : Union informiert über Stand zur Bundespräsidentenwahl

Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer informieren heute die Spitzen ihrer Parteien in Telefonschalten über den Stand der Bundespräsidentensuche. Ein Gespräch mit SPD-Chef Sigmar Gabriel war gestern nach nicht einmal 50 Minuten beendet. Gabriel hielt an seinem Vorschlag fest, Außenminister Frank-Walter Steinmeier als Kandidat aufzustellen. Die Union hat bislang keinen eigenen Bewerber genannt. Die CSU drängte Merkel zu einem Unionskandidaten, weil CDU und CSU in der Bundesversammlung die größte Gruppe stellen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen