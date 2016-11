Wahlen : US-Amerikaner wählen neuen Präsidenten

Einer der längsten und schmutzigsten Wahlkämpfe der US-Geschichte ist zu Ende. Jetzt müssen die Amerikaner an der Urne entscheiden, ob Donald Trump oder Hillary Clinton ihr neuer Präsident werden soll. Mit einem fulminanten Finale hatten Trump und Clinton gestern den Wahlkampf zu Ende gebracht. Trump tourte noch durch fünf wichtige Staaten, Clinton durch drei. Die frühere Außenministerin und First Lady Clinton geht als Favoritin in den Wahltag. Die meisten Umfragen sehen sie knapp vorn.

