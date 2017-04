Konflikte : USA schicken Atom-U-Boot nach Südkorea und bauen Raketenabwehr auf

Angesichts der wachsenden Spannungen im Konflikt mit Nordkorea demonstrieren die USA militärische Stärke. Das US-Militär begann laut Medien mit dem Aufbau eines umstrittenen Raketenabwehrsystems in Südkorea. Nach Angaben der Agentur Yonhap wurden die ersten Container mit Bauteilen des Systems THAAD auf ein Gelände in der Provinz Gyeongsang gebracht. Bereits gestern hattedas atomgetriebene Raketen-U-Boot «USS Michigan» in der südkoreanischen Küstenstadt Busan angelegt.

von dpa

erstellt am 26.Apr.2017 | 02:05 Uhr