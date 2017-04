Bildung : Verband: Für verhaltensauffällige Kinder in Schulen mehr tun

Für eine gute Betreuung von emotional und sozial verhaltensauffälligen Schülern muss der Staat nach Expertenansicht viel mehr Geld und Personal als bisher bereitstellen. Dies sei gerade dann wichtig, wenn man für derart problematische Schüler einen inklusiven Unterricht an Regelschulen gewährleisten wolle, der auch allen anderen Kindern gerecht wird und Lehrer nicht überfordert. Lehrer könnten in Teams etwa mit Sozial- und Sonderpädagogen sowie Familientherapeuten arbeiten, sagte der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung, Udo Beckmann, in Berlin.

von dpa

erstellt am 23.Apr.2017 | 06:57 Uhr