Kriminalität : Verfassungsschutz soll «Reichsbürger» unter die Lupe nehmen

Nach den tödlichen Schüssen eines sogenannten «Reichsbürgers» auf Polizisten soll der Verfassungsschutz die radikale Gruppierung genauer ins Visier nehmen. Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Mayer, will die Bewachung durch den Geheimdienst prüfen lassen. Anlass ist der Angriff eines 49-jährigen «Reichsbürgers» auf vier Polizisten in Franken, bei dem ein Beamter starb. Bundesinnenminister Thomas de Maizière kündigte eine Neubewertung der Bewegung an.

