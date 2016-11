Wahlen : Von der Leyen mahnt Trump zu Bündnistreue in der Nato

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat den künftigen US-Präsidenten Donald Trump zu Bündnistreue in der Nato aufgefordert. «Was ihm hoffentlich seine Berater sagen und was er lernen wird, ist, dass die Nato kein Geschäft ist», sagte die CDU-Politikerin in der ZDF-Sendung «Maybrit Illner». Das Militärbündnis sei kein Unternehmen, sondern eine Wertegemeinschaft. Zugleicht warnte von der Leyen den künftigen Oberbefehlshaber der USA vor einem Kuschelkurs gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

