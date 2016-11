Auto : VW will 7000 Stellen in Lateinamerika streichen

Der Stellenabbau bei Volkswagen wird in Lateinamerika 7000 Stellen treffen. In Brasilien sollen im Laufe der nächsten fünf Jahre 5000 und in Argentinien weitere 2000 Jobs gestrichen werden, teilte die brasilianische Filiale des Konzerns dem Nachrichtenportal G1 mit. Weltweit soll die Kürzung30 000 Arbeitsplätze treffen, 23 000 von ihnen auf deutschen Standorten, hatte das Unternehmen auf einer Pressekonferenz in Wolfsburg bekanntgegeben.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen