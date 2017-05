Terrorismus : Waffenfund nach Festnahme bei Militärbasis in Frankreich

Nach der Festnahme eines Verdächtigen in der Nähe einer französischen Militärbasis ermittelt die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft. Der als radikalisiert eingestufte Mann wurde in der Nacht im Umfeld des Luftwaffenstützpunkts Evreux in der Normandie festgenommen, wie der dpa aus Justizkreisen bestätigt wurde. In einem Gestrüpp in der Nähe des Militärgeländes seien später ein Gewehr und zwei Revolver gefunden worden. Am Sonntag wählt Frankreich seinen neuen Präsidenten, die Abstimmung steht wegen der Terrorgefahr unter hohen Sicherheitsvorkehrungen.

von dpa

erstellt am 05.Mai.2017 | 18:02 Uhr