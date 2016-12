Parteien : Wagenknecht wirft CDU Nachahmung der AfD vor

Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht hat der CDU Nachahmung der AfD vorgeworfen. Statt sich um die tatsächliche Bekämpfung von Fluchtursachen zu kümmern, kopiere man in Sachen Asyl das AfD-Programm, sagte die Spitzenkandidatin der Linken der dpa. Die CDU hatte auf ihrem Parteitag ihren Flüchtlingskurs verschärft. Die Einschnitte des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Grundrechte kritisierte die CDU zwar, am EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei will sie aber festhalten.

