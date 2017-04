Kriminalität : Wehrbeauftragter hält «Bundeswehr anfälliger für Rechtsextremismus»

Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Hans-Peter Bartels, hält die Bundeswehr für Rechtsextremismus «strukturell anfälliger» als andere Bereiche der Gesellschaft. «Hierarchien, Waffen, Uniform - das zieht manchen Bewerber an, den die Bundeswehr nicht haben wollen kann», sagte Bartels der «Welt am Sonntag». Am Mittwoch war der offenbar rechtsextreme Oberleutnant Franco A. festgenommen worden. Er hatte sich unter falschem Namen als syrischer Kriegsflüchtling ausgegeben und war anerkannt worden. Er soll laut Ermittler einen fremdenfeindlichen Terroranschlag geplant haben.

von dpa

erstellt am 30.Apr.2017 | 05:21 Uhr