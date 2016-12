Öl : Weitere Staaten drosseln Öl-Förderung

Zehn Tage nach dem Ölkartell Opec haben weitere Ölförderländer eine Kürzung ihrer Produktion beschlossen. Russland und andere Staaten wollen insgesamt 558 000 Barrel am Tag weniger Öl fördern, hieß es nach einer gemeinsamen Konferenz von Opec und Nicht-Opec-Ländern in Wien. Ziel ist es, den Preis für Öl wieder in die Höhe treiben. Es ist seit 2008 das erste Mal, dass die Opec und andere Ölförderländer gemeinsam die Produktion kürzen. Alle leiden unter dem seit 2014 stark zurückgegangenen Ölpreis.

