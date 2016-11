Konflikte : Weiterer HDP-Abgeordneter in der Türkei festgenommen

Trotz internationaler Kritik ist in der Türkei ein weiterer Abgeordneter der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP festgenommen worden. Das sagte Vizepremier Numan Kurtulmus in Ankara. Kurtulmus verteidigte die jüngste Verhaftungswelle. Es handele sich um einen «zu hundert Prozent rechtmäßigen Vorgang» der Justiz, in den sich die Politik nicht einmischen könne. Am Freitag war gegen die beiden Parteichefs sowie gegen sieben weitere HDP-Abgeordnete Untersuchungshaft verhängt worden.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen