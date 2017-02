Unfälle : Wohl defekte Therme im Keller: Ehepaar stirbt

Vermutlich wegen einer defekten Gastherme im Keller sind in Hilden in Nordrhein-Westfalen zwei Menschen ums Leben gekommen. Polizei und Feuerwehr fanden die 72 und 73 Jahre alten Eheleute tot in ihrer Wohnung. Nach Polizeiangaben hatten die Beamten in den Räumen eine erheblich erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration gemessen. Freunde des Paares hatten die Polizei eingeschaltet, weil sie die beiden seit Freitag nicht erreichen konnten.

von dpa

erstellt am 04.Feb.2017 | 20:49 Uhr