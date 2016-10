Erdbeben : Zivilschutz-Chef: Situation «weniger dramatisch als gedacht»

Der Zivilschutz schätzt die Folgen der starken Erdstöße in Mittelitalien zunächst weniger schwer als befürchtet ein. Die Situation sei «weniger dramatisch als gedacht», hieß es auf einer Pressekonferenz nach zwei schweren Beben und mehreren Nachbeben. Fernsehbilder zeigten schwere Schäden an Gebäuden. Derzeit suchten zwei Spezial-Teams im Schutt nach möglichen Vermissten - es sehe derzeit aber so aus, als gebe es keine. Die nächsten Stunden würden zeigen, ob die Einschätzung der Lage so bleibe.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen