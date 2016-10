Kriminalität : Zu oft gewonnen - Spielautomaten-Betrüger festgenommen

Weil sie beim Glücksspiel auffallend oft gewonnen haben, sind drei mutmaßliche Computerbetrüger den Ermittlern ins Netz gegangen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die drei 27, 28 und 31 Jahre alten Männer in der Nacht in einer Spielhalle in Reutlingen festgenommen. Zuvor hatten sie demnach auffallend oft an Geldspielautomaten gewonnen. Daraufhin riefen Mitarbeiter der Spielhalle die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass die aus Rendsburg und Kiel stammenden Verdächtigen überregional Automaten in Spielcasinos manipuliert haben.

