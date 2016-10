Unfälle : Zug mit Gefahrgut in Leipzig entgleist

In einem Bahnhof in Leipzig ist ein mit Gefahrgut beladener Zug entgleist und gegen ein Stellwerkhaus geprallt. «Ein Mitarbeiter der Bahn kam schwer verletzt ins Krankenhaus», sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Rettungskräfte fuhren mit einem großen Aufgebot zum Güterbahnhof Engelsdorf im Osten der sächsischen Stadt. «Die Lok und das Haus sehen ziemlich ramponiert aus», so die Sprecherin. Fachleute untersuchten die Tanks mit der gefährlichen Ladung und gaben schnell Entwarnung. Eine Gefahr für die Anwohner bestehe nicht, hieß es.

