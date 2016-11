Luftverkehr : Zwei neue Streiks bei Lufthansa

Passagiere der Lufthansa müssen sich schon wieder auf Flugausfälle einrichten. Die Piloten der Airline haben für Mittwoch zum nächsten Streik aufgerufen. Betroffen sein werden alle Lufthansa-Flüge aus Deutschland, Lang- und Kurzstrecke. Das kündigte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit an. Bereits am Dienstag hat die Gewerkschaft Verdi die Kabinenbeschäftigten der Tochtergesellschaft Eurowings zum Streik aufgerufen - in Hamburg und Düsseldorf. Dort sind rund 140 Flugbewegungen geplant.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen