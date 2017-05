Unfälle : Zwölf Tote bei Busunglück in China - viele Kinder unter den Opfern

Bei einem schweren Busunglück in China sind zwölf Menschen ums Leben gekommen, unter den Todesopfern sind zehn südkoreanische Kinder. In einem Tunnel gab es am Morgen ein Feuer in einem Kindergartenbus, wie die Regierung in der ostchinesischen Provinz Shandong mitteilte. Zehn getötete Insassen seien südkoreanische Kinder, habe das Konsulat Südkoreas demnach berichtet. Ein Mensch sei schwer verletzt worden. Die Ursache des Unfalls war zunächst nicht bekannt. Wegen seiner Nähe zu Südkorea leben in der 2,8 Millionen Einwohner zählenden Metropole viele Südkoreaner.

von dpa

erstellt am 09.Mai.2017 | 11:01 Uhr