Flammeninferno in Armenviertel : 15.000 Menschen nach Großbrand in Manila obdachlos

Sieben Menschen wurden bei dem Brand in der Nacht zum Mittwoch verletzt, wie die Behörden am Morgen mitteilten. Die Flammen zerstörten rund 1200 Hütten, ehe die Feuerwehr den Brand nach knapp zehn Stunden in den Griff bekamen. Die Brandursache war noch unklar.

von dpa

erstellt am 08.Feb.2017 | 06:51 Uhr

