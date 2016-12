Mord an Diplomaten : Beziehungsdrama: Griechischer Botschafter in Brasilien tot

1 von 1 Foto: Victor De Sa 1 von 1

Der griechische Botschafter in Brasilien ist offenbar vom Liebhaber seiner Frau ermordet worden. Der 29-Jährige - ein Polizist - habe den Mord gestanden und sei festgenommen worden, teilte die brasilianische Polizei mit.

Das Athener Außenministerium reagierte schockiert. «Wir bringen unsere tiefsten Schmerz angesichts des tragischen Todes des Botschafters zum Ausdruck», hieß es in einer Erklärung des Ministeriums vom Samstag.

Die Informationen aus Brasilien ließen keine Zweifel, dass es sich um eine private Tragödie handelt, hieß es im griechischen Rundfunk. Die brasilianische Witwe des Botschafters Kyriakos Amiridis (59) sei unter dem Verdacht der Anstiftung zum Mord in Gewahrsam genommen worden. Darüber hinaus sei ein Cousin des Polizisten als mutmaßlicher Mittäter festgenommen worden, hatte die brasilianische Polizei mitgeteilt.

Der Diplomat war am Donnerstag tot in einem ausgebrannten Wagen in Nova Iguaçu im Norden von Rio de Janeiro entdeckt worden. Seine Frau hatte ihn drei Tage zuvor als vermisst gemeldet. Die Annahme, es könne sich um eine Entführung handeln, wurde von der Polizei rasch verworfen.

Der zuständige Polizeichef Segundo Evaristo Pontes Magalhães sagte, die 40-Jährige sei die Geliebte des Polizisten. Sie habe nach Aussage von dessen Cousin 80 000 Real (23 000 Euro) für die Ermordung des Botschafters geboten. Der Cousin habe die Beteiligung an dem Mord ebenfalls gestanden. Der Botschafter wurde demnach in seiner Wohnung getötet. Ein blutbeflecktes Sofa sei dort beschlagnahmt worden, hieß es. Die Frau wies die Anschuldigungen zurück, Geld für die Tötung angeboten zu haben und bei der Tat dabei gewesen zu sein.

Der Botschafter hatte das Amt in Brasília Anfang des Jahres übernommen. Er war bereits von 2001 bis 2004 in Brasilien als Konsul in Río de Janeiro tätig. Während dieser Zeit hatte er die Brasilianerin geheiratet.

Das griechische Außenministerium veröffentlichte einen detaillierten Lebenslauf des Opfers. Wie der staatliche Rundfunk (ERA) berichtete, sprach der brasilianische Präsident Michel Temer in einem Brief an den griechischen Regierungschef Alexis Tsipras sein Beileid aus.

von dpa

erstellt am 31.Dez.2016 | 13:05 Uhr

