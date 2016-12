Weihnachtsmärchen mit realem Hintergrund : Die Geschichte der zwei Tannenbäume

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Unweit von Büchen, das im südostwärtigen Teil von Schleswig-Holstein im Herzogtum Lauenburg liegt, findet man im sogenannten Ratzeburger Balkon nahe der ehemaligen innerdeutschen Grenze die kleine Gemeinde Büchen-Dorf. Dies wäre nicht erwähnenswert, wenn nicht dort unsere Geschichte der zwei außergewöhnlichen Tannenbäume spielte.

Diese waren kurz nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Samen älterer Tannen als Sämlinge entstanden, und wuchsen, umgeben von hohem Gras, zuerst kaum sichtbar, ungestört stetig vor sich hin in die Höhe. Manchmal wurden sie von Kaninchen besucht, die sich einige der jungen Triebe schmecken ließen. Bald aber hatten unsere Bäume so eine Höhe erreicht, dass die Besucher selbst an die untersten Zweige nicht mehr heranreichten. Merkwürdigerweise strichen die Rehe an den appetitlichen Bäumchen vorbei, ohne an ihnen ihren Hunger zu stillen. Das war das erste kleine Wunder mit diesen Bäumen.

In der unmittelbaren Zeit nach dem Krieg herrschte in der Gegend eine himmlische Ruhe, denn es war kaum eine Menschenseele oder ein Kfz zu sehen oder zu hören. Selten kam ein Paar zu Fuß, manche auch auf einem uralten Fahrrad aus der Vorkriegszeit oder ein klappriger Opel aus Richtung Büchen-Dorf, um im Osten in den Gemeinden Gresse oder Gallin Verwandte oder Freunde zu besuchen. Hier und da wollte man auch nur bei irgendeinem Bauern Essbares organisieren, denn die rationierten Lebensmittel waren rasch aufgebraucht.

Mit der geschilderten Ruhe war es wenig später vorbei. Unsere beiden Tannenbäumchen sahen plötzlich von Ost nach Westen hastende Menschen: Mütter mit ihren kleinen Kindern an der Hand; Väter mit riesigem Gepäck auf dem Rücken; alte Männer und Frauen, die im Leiterwagen gezogen wurden. Dieser Auszug aus der Heimat wiederholte sich so oder ähnlich viele Male, meistens in der Dunkelheit, als Flucht vor den Russen und dem frisch etablierten kommunistischen System in der Sowjetischen Besatzungszone.

Bald zogen ostdeutsche Streifen auf und riegelten das Gebiet ab. Arbeitskolonnen begannen provisorische Sperren zu errichten, die bei einem gewundenen Grenzverlauf nicht immer unmittelbar auf der Grenze angelegt wurden. So entstanden manchmal, wie auch hier, kleinere Geländestreifen vorwärts der Sperren, die an ihrem westlichen Rand mit Schildern „Halt, hier Zonengrenze!“ versehen wurden. Unsere Bäumchen begannen zu überlegen, wohin sie nun gehörten: Vor ihnen Richtung Westen die Schilder und hinter ihnen der Drahtzaun. Sie lebten wie in einer Oase.

Nachdem die Fluchtwege abgesperrt waren, kehrte wieder Ruhe ein, bis nach Gründung der DDR neue Betonpfeiler mit kleinen DDR-Wappen die innerdeutsche Grenze markierten, und breite Kontrollwege angelegt wurden. Jenseits des nun aus Metall errichteten Grenzzaunes wurde ein Beobachtungsturm errichtet, von dem aus Wachmannschaften der neu gegründeten Grenztruppen bis Büchen-Dorf und Umgebung alle Bewegungen beobachten konnten.

Unsere beiden Tannenbäume standen jetzt verlassen zwischen Ost und West, weil andere Bäume aus Sichtgründen gefällt worden waren. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu schnell weiter wachsen, sonst ist unser Schicksal auch besiegelt“, flüsterten die Tannen leise. Es war das zweite Wunder, dass unsere Tannen das Abholzen überstanden haben.

Während der Jahre staunten unsere Bäume nicht schlecht, als in einigem zeitlichen Abstand jeweils eine größere Gruppe zivilgekleideter Männer erschien und in unmittelbarer Nähe zur Grenze offensichtlich Besprechungen abhielt, die sorgsam aus dem Grenzturm verfolgt und mit Riesen- Objektiven fotografiert wurden. Bei den zivil gekleideten Männern handelte es sich wahrscheinlich um Offiziere, die im Fünf-Kilometer-Streifen keine Uniform tragen durften und grenznah ihre Verteidigungsplanung erkundeten. Sie sahen ernst und wichtig aus und was sie machten war ernst und wichtig.

Es folgten viele einsame Weihnachtsfeste, bei denen die Dunkelheit nur vereinzelt von den Lichtern der Kontrollfahrzeuge durchbrochen wurde. Die Zeit verging im gleichen Rhythmus, bis im Jahr 1989 seltsame Dinge an der Grenze passierten. Durch die Äußerung des Genossen Schabowski am 9. November abends in seiner Pressekonferenz zur neuen Reiseordnung, fiel nicht nur die Berliner Mauer, sondern auch die bisher weitgehend undurchlässige Absperrung der innerdeutschen Grenze verlor ihre Wirkung. Einige Übergangsstellen waren rasch geöffnet und so auch eine unmittelbar vor Weihnachten auf Höhe des Wachtturmes nördlich von Büchen-Dorf.

Und unsere inzwischen groß gewordenen Tannenbäume staunten nicht schlecht, als am Heiligen Abend 1989 die Menschen aus Büchen, Bröthen und Büchen-Dorf aus dem Westen zu den beiden Tannen kamen, und sich das Gleiche aus dem Osten wiederholte. Hier entstand im Kleinen unmittelbar die Deutsche Einheit lange vor dem 3. Oktober 1990.

Die Menschen umarmten sich in großer Freude und schmückten gemeinsam die beiden Tannen. Diese erstrahlten bald im hellen Lichterglanz, betrieben von einem Generator. Ein Pfarrer aus Büchen sprach ein paar besinnliche Worte und ein Trompeter aus dem Osten blies zuerst das wunderschöne Lied „Stille Nacht, heilige Nacht,“ das von Alt und Jung aus tiefstem Herzen mitgesungen wurde. Dann stimmte der Trompeter die deutsche Nationalhymne „Einigkeit und Recht und Freiheit“ an, die er schon heimlich geübt hatte und die bald für alle Deutschen gelten sollte. Die Menschen aus dem Westen stimmten lautstark ein, während die Ostdeutschen den Text nicht kannten und schweigend dabeistanden. Dieser Abend war das eigentliche Wunder, das die beiden Tannen erlebt haben, denn niemand hatte mit einer solchen politischen Entwicklung gerechnet.

Wenig später fuhr ein einzelner Mann in einem grünen Nissan Primera hier über die geöffnete Grenze. Er bog auf den ehemaligen Kontrollweg ein, stieg aus und sah sich das Gelände nun aus ostwärtiger Richtung an. Auf seinem Gesicht lag ein kurzes Lächeln, das die Erleichterung für das Ende der jahrzehntelangen Bedrohung ausdrückte.

Und unsere Bäume stehen heute noch in unmittelbarer Nähe des Wanderweges entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Wenn der Wind durch ihre inzwischen mächtigen Baumwipfel streicht, glaubt man ihr Flüstern zu hören: „Weißt Du noch?“

Generalmajor a.D. Jürgen von Falkenhayn aus Westerrönfeld war als Brigadekommandeur Mitte der 80er Jahre im Herzogtum Lauenburg für die Verteidigungsplanung verantwortlich. Dabei spielte die kleine Ortschaft Büchen-Dorf an der innerdeutschen Grenze eine besondere Rolle. Die Geschichte um die beiden Tannen schrieb er angelehnt an eine Idee seines Sohnes Erik aus dem Jahr 1989.









