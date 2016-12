Kandidaten, Start-Termin, Stream : Dschungelcamp: Diese Kandidaten sind 2017 dabei

1 von 1 Foto: RTL / Stefan Gregorowius 1 von 1

Wann startet das Dschungelcamp 2017? Wer sind die Kandidaten bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“? Kann man alte Folgen streamen? Alle Fakten zur elften Staffel im Dschungelcamp-Blog.

Wer zieht wann ins Dschungelcamp 2017? Braucht RTL nach der elften Staffel ein neues Set für „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“? Alle Fakten zum Dschungelcamp 2017 im ständig aktualisierten Blog:

Diese Kandidaten sieht die „Bild“ bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! 2017“

Nicole Mieth

Schauspielerin (bekannt aus „Verbotene Liebe)“

Die 26-Jährige spielte von 2011 bis 2015 die Rolle der Kim Wolf.

Markus Majowski

Schauspieler und Komiker

Er war einer der sieben Zwerge in Ottos Kinoverfilmung

Vielen ist er auch aus der Telekom-Werbung bekannt

Im Sommer 2011 spielte er bei den Karl-May-Spielen Bad Segeberg im Stück „Der Ölprinz“ den „Kantor Hampel“

Promi-Show-Erfahrung: „Let's Dance“ (2007)

Fräulein Menke

eigentlich Franziska Menke

NDW-Musikerin aus Hamburg, u.a. „Hohe Berge“

Von den Lesern der Zeitschrift Bravo wurde sie 1982 zu einer der zehn beliebtesten Sängerinnen des Jahres gewählt

Hanka Rackwitz

ursprünglich bekannt aus „Big Brother“ (2000, zweite Staffel)

seit 2008 Maklerin bei VOX-Pseudo-Doku „Mieten, Kaufen, Wohnen"

Gina-Lisa Lohfink

Model, It-Girl

Bekannt wurde sie 2008 durch ihre Teilnahme bei der dritten Staffel von Germany’s Next Topmodel

Nastassja Kinski

Schauspielerin

sie hatte ihre größten Erfolge in den späten 70ern und 80ern

Zeitweise eine der meistfotografierten Frauen der Welt

Promi-Show-Erfahrung: „Let's Dance“ (2016)

Thomas Hässler

ehemaliger Fußballprofi

Promi-Show-Erfahrung: Let's Dance (2016)

Florian Wess

Jungdesigner, Model

bekannt aus Big Brother (2011)

Promi-Show-Erfahrung: Das perfekte Promi-Dinner, Promi Shopping Queen

Kommentator zur Scripted-Reality-Fernsehsendung "Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt…"

Marc Terenzi

Pop-Sänger, Solokünstler

Sänger und Gitarrist der Band Natural

Ex-Mann von Sarah Connor

Alexander „Honey“ Keen

Ex-Freund der "Germanys Next Topmodel" (2016) Gewinnerin Kim Hnizdo

Sarah Joelle Jahnel

Ex-DSDS-Kandidatin

bekannt als Pocher-Luder

Für Porträts der angeblichen Kandidaten scrollen Sie abwärts.

Wann startet „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2017?

RTL hat die Termine für das Dschungelcamp 2017 bekannt gegeben. Demnach startet die elfte Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ am Freitag, 13. Januar 2017, um 21.15 Uhr. Die weiteren Episoden sollen dann wie gewohnt um 22.15 Uhr beginnen. „Das große Finale“ präsentieren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich am Samstag, 28. Januar, um 22.15 Uhr. Tags drauf folgt um 20.15 Uhr die Bilanz beim „Großen Wiedersehen“. Mit der Ausstrahlung in der zweiten Januarhälfte hat RTL für das Dschungelcamp 2017 das bisherige Programmschema übernommen. Nur im Premierenjahr 2004, in dem RTL gleich zwei Dschungelcamp-Staffeln produzierte, gab es im Oktober/November auch eine Herbst-Season.

„Bild“ beendet die Castingphase fürs „Dschungelcamp 2017“

Am 16. Dezember schließt die „Bild“ das Anmeldeverfahren für das Dschungelcamp 2017. Angeblich sollen alle zwölf Camper feststehen. Die letzten beiden Kandidaten, die bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ noch fehlten, sind demnach die Schauspieler Markus Majowski und Nicole Mieth; zuvor hatte das Blatt die angebliche Teilnahme von NDW-Musikerin Fräulein Menke und TV-Maklerin Hanka Rackwitz öffentlich gemacht

Rückblick: Elf Staffeln Dschungelcamp „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ läuft im Frühjahr 2017 in der elften Staffel. Als RTL das Dschungelcamp 2004 zum ersten Mal in Deutschland präsentierte, protestierten Tierschützer und Menschenrechtler gleichermaßen. Inzwischen ist das Format so etabliert, dass selbst konservative Medien täglich berichten, wenn RTL 16 Tage lang die Nöte von Promis im australischen Dschungel zusammenschneidet. 2011 war das Dschungelcamp für den Deutschen Fernsehpreis nominiert, 2013 sogar für den Grimme-Preis. RTL fährt mit der Event-Programmierung in täglicher Ausstrahlung regelmäßig gute Quoten ein: Mit bis zu 8,68 Millionen Zuschauern (Finalsendung des Jahres 2014) erreicht „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ Zahlen in der Größenordnung des „Tatort“ – und das obwohl die Show in der Regel erst gegen 22.15 Uhr beginnt. Sechs Staffeln lang hat Sona Zietlow das Dschungelcamp mit Dirk Bach moderiert; nach dessen Tod übernahm Daniel Hartwich im Jahr 2013 den Posten.

Nastassja Kinski laut „bild.de“ bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus 2017“

Die größte Überraschung, die die „Bild“ im Vorfeld von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ verkündet, ist der Einzug von Nastassja Kinski. Die Schauspielerin, die in den 70er und 80er Jahren in Filmen von Polanski, Coppola und Wenders zum Weltstar wurde, soll der Teilnahme am Dschungelcamp 2017 mündlich zugestimmt haben und vor der Vertragsunterzeichung stehen. Tatsächlich hat sie seit ihrer Teilnahme an der Tanzshow „Let‘s Dance“ schon Kontakte zu RTL. In der Show fiel sie zwar durch eine scheue, vergeistigte Zurückhaltung auf; als sie sich in den „Let’s Dance“-Profitänzer Ilia Russo verliebte, hat sie die Boulevard-Medien allerdings ohne falsche Zurückhaltung via Instagram über den Beziehungsstatus auf dem Laufenden gehalten. Für Dschungelcamp-Voyeurismus dürfte diese Liebe wegen des großen Altersunterschieds interessant sein; mehr noch wird das Publikum aber auf die Kindheit des Stars gespannt sein. Kinski ist die Tochter des gefürchteten Grenzüberschreiters Klaus Kinski; ihre Halbschwester Pola warf dem gemeinsamen Vater in der Autobiografie „Kindermund“ (2013) vor, sie über viele Jahre sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben. Nastassja Kinski sagte damals der „Bild“, dass er es in ihrem Fall beim Versuch belassen habe, schilderte ihren Vater aber als unberechenbaren Tyrannen.

Sex-Höhle im Dschungelcamp? IBES mit oder ohne Gina-Lisa?

Hut ab vor den Kollegen von „bild.de“! Ihre Vorberichterstattung zum Dschungelcamp 2017 ist interessanter als die letzte Staffel. Unter dem Titel „Sex-Höhle für Briten-Dschungel!“ berichtet das Portal vor einer Neuerung in der britischen Ausgabe von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Neben den Duschen gibt es dort jetzt eine Grotte, in der die Promi-Paare auf zwar hartem Boden, aber auch hinter einer verschließbaren Tür fummeln können. „Kommt das auch zu uns?“, fragt „bild.de“. Wenn ja, dann ist zumindest ungewiss, ob Gina-Lisa Lohfink die Grotte nutzen wird. Im „Express“ hat „bild.de“ nämlich einen Bericht entdeckt, wonach Australien Vorbestraften die Einreise verweigert. Und Gina-Lisa hat doch gerade den Prozess um falsche Vergewaltigungsvorwürfe verloren. Das Blatt gibt allerdings Entwarnung: Weder sei Gina-Lisas Urteil schon rechtskräftig, noch reichten ihre 80 Tagessätze für eine Vorstrafe. Zudem weise Australien nur Vorbestrafte ab, die schlimmere Delikte als die Dschungelcamp-Kandidatin auf dem Kerbholz haben.

Malle-Jens im Dschungelcamp 2017?

Jens Büchner, in Harttrinker-Kreisen auch Malle-Jens genannt, soll laut „bild.de“ zu den Kandidaten von „Ich bin ein Star 2017“ gehören. Passen würde es. Das verkrachte Exilanten-Dasein hat den Mann schließlich ins Fernsehen gebracht: Für die Vox-Reihe „Goodbye Deutschland“ lässt er sich beim Scheitern auf Mallorca filmen, wo er von der einen Freundin verlassen wird, mit der nächsten Zwillinge bekommt, Schmuck entwirft und mit Tattoos und Schönheitskorreturen einen besseren Menschen aus sich macht Die Überwachungsdramaturgie dürfte für Büchner, der als 18-Jähriger bei der Stasi war, auch kein Problem sein.

Begleitet Florian Wess seine Freundin Gina-Lisa ins Dschungelcamp?

Wenn Gina-Lisa ins Dschungelcamp zieht, dann ist die Teilnahme von Florian Wess natürlich mitgebucht. Denn anders als seine neunwöchige Ehe mit Helmut Berger ist die Beziehung zu Lohfink beständig wie sein Botox-Lächeln. Ob als Prozessbegleiter oder als ihr Partner im Gesangsduo Barbie und Ken – Wess weicht nicht von Lohfinks Seite. Dass der Mann mit dem Gummigesicht überhaupt in den Medien ist, beweist mal wieder die fatale Wirkung von Ironie: Bekannt wurde Florian Wess als Stefan Raab seinen Vater Arnold und seinen Onkel Oskar bei „Punkt 12“ entdeckte. Die Zwillinge hatten RTL ein Interview über ihr Faible für Schönheits-OPs gegeben und wurden über „TV total“ zur nationalen Lachnummer. Als „Botox Boys“ machten sie den Spott zum Geschäftsmodell, mit dem Sohn Florian nun schon in zweiter Generation sein Leben bestreitet.

Zieht Thomas Icke Hässler ins Dschungelcamp?

Thomas Hässler zieht 2017 ins Dschungelcamp ein. Das will zumindest die „Bild“ von einer nicht genannten Quelle erfahren haben. Schon im Frühjahr hatte Hässler sein Einkommen bei RTL aufgebessert, als er in der neunten Staffel von „Let’s Dance“ antrat; die Kontakte fürs Dschungelcamp wären also schon mal da. Nach Jimmy Hartwig (zweite Staffel), Eike Immel (dritte Staffel), Ailton (sechste Staffel) und Thorsten Legat (zehnte Staffel) wäre Hässler weder der erste Profi-Fußballer, noch der erste Nationalspieler im Camp. Er bringt aber den höchsten Titel mit: Einen WM-Sieger gab es bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ noch nie.

Ziehen die Kandidaten 2017 zum letzten Mal ins bisherige Dschungelcamp?

Bislang wurde das Dschungelcamp in Dungay Creek, einer ehemaligen Farm nahe dem Ort Murwillumbah im australischen Queensland gedreht. Wie die britische „Sun“ berichtet, muss „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ 2017 aber womöglich umziehen. Das Blatt zitiert einen Insider, demzufolge der Craig Parker, der Besitzer des Drehgeländes, sich mit ITV überworfen habe. Der britische Sender hat das Format entwickelt und dreht ebenfalls in Murwillumbah. Der „Sun“ zufolge laufen die Verträge im Februar 2017 aus. Ohne Verlängerung müsste auch RTL seinen Kandidaten nach der elften Staffel ein neues Zuhause suchen. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ läuft derzeit in sieben Ländern, von denen allerdings nur Großbritannien und Deutschland in Australien drehen. Ungarn, Rumänien, Dänemark und kurioserweise auch Australien realisieren die Show in Südafrikas Krüger-Nationalpark, die Niederlande in Suriname. Wegen der Live-Schalten ins Dschungelcamp müssen die Sender in ihrer Ortswahl die Zeitverschiebung berücksichtigen.

Dschungelcamp-Kandidaten: Wer ruft 2017 „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“?

RTL vermeldet die Kandidaten des Dschungelcamps traditionell erst wenige Tage vor dem Start der Sendung. Die embedded journalists der „Bild“ vermelden die Namen der Teilnehmer in der Regel aber mit großer Treffsicherheit schon vorher. Das neueste Gerücht, das die Kollegen melden ist der Einzug von WM-Fußballer Thomas Icke Hässler. Zuvor hatte das Blatt bereits Alexander Keen und Sarah Joelle Jahnel als Kandidaten ins Spiel gebracht. Jahnel hat es mit ihrer angeblichen Pocher-Affäre zuletzt in die FKK-Kuppelshow „Adam sucht Eva“ gebracht. Keens Vita verzeichnet den Titel des Mister Hessen; für Dschungelcamp qualifizierte er sich aber erst, als seine damalige Freundin Kim Hnizdo bei GNTM gewann. Unter dem Spitznamen Honey wurde der bis an die Grenzen der Glaubwürdigkeit selbstverliebte Keen zur Lachnummer der Staffel. Der erste Dschungelcamp-Kandidat, den die „Bild“ für das Jahr 2017 genannt hat, ist Sarah Connors Ex Marc Terenzi, der demnach für die offenbar attraktivere RTL-Gage auf die Teilnahme an „Promi Big Brother“ verzichtet habe.

Zieht Gina-Lisa Lohfink 2017 ins Dschungelcamp ein?

Für eine Gage von 150.000 Euro soll der „Bild“ zufolge auch Gina-Lisa Lohfink ins Dschungelcamp 2017 einziehen; das angebliche Honorar spielte schon ein Rolle im Prozess um Vergewaltigungsvorwürfe, in dem Lohfink wegen falscher Verdächtigung zu 80 Tagessätzen à 250 Euro verurteilt wurde. Lohfink wäre die heikelsten Kandidatin der 2017er-Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“; schon in der Urteilsverkündung hatte die Richterin ihr laut „Spiegel online“ vorgeworfen, im Prozess zu wenig und in den Medien zuviel gesprochen zu haben. RTL müsste also besonders sensibel darauf reagieren, wie Lohfink sich vor den zum Teil live sendenden Kameras des Dschungelcamps über ihren Prozess äußert.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus 2017“: Livestream und ganze Folgen bei TV now

Wer „Ich bin eine Star – Holt mich hier raus“ verpasst hat, kann es nachträglich über „TV now“ abrufen, die senderübergreifende Mediathek der RTL-Gruppe. Etliche Shows werden hier zumindest während der aktuellen Staffel kostenlos bereitgestellt. Um die Sendung noch während der Ausstrahlung im Livestream zu sehen, ist ein kostenpflichtiges „TV now“-Abo nötig, über das alle Sender der Gruppe freigeschaltet werden, also auch Vox, RTL II oder Toggo plus. Die ersten 30 Tage des Abos sind kostenlos, danach beträgt der monatliche Preis 2,99 Euro. Von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ sind derzeit die letzten drei Staffeln 8, 9 und 10 im kostenpflichtigen Bereich von „TV now“ abrufbar.