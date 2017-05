Tipps für Hobbygärtner : Erdbeer-Krankheiten: Grauschimmel und Flecken bekämpfen

Erdbeeren leiden unter einem Nachteil: Sie reifen bereits im Frühjahr heran. Also dann, wenn es in Deutschland in der Regel viel regnet. Feuchtigkeit fördert Pilzbefall an Früchten und Blättern. Doch Hobbygärtner können etwas dagegen tun und ihre Ernte retten.