Umstrittene Maßnahme : Fahrverbote wegen belasteter Luft in Paris

Das teilweise Fahrverbot gilt seit bereits Dienstag. Am Mittwoch waren nur Fahrzeuge mit ungeraden Nummern erlaubt. Von Freitag an ist dieses System auch in der Großstadt Lyon geplant. Der Autobann ist umstritten und wird von zahlreichen Fahrern nicht befolgt.

In Paris ist die Luft sehr belastet, unter anderem mit Feinstaub. Ein Grund für die stark verschmutzte Luft ist eine stabile Hochdruck-Wetterlage.

von dpa

erstellt am 08.Dez.2016 | 14:15 Uhr

