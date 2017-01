Sprache : "Fake News" ist der Anglizmus des Jahres

In der U-Bahn noch schnell die Mails auf dem Smartphone checken, dann im Büro die To-do-Liste abarbeiten und zwischendurch ein Coffee to go - Anglizismen sind mittlerweile so fest in unserer Sprache verwurzelt, dass wir sie kaum noch als Fremdwörter wahrnehmen. Laut Duden handelt es sich um die „Übertragung einer für (das britische) Englisch charakteristischen sprachlichen Erscheinung auf eine nicht englische Sprache“. Insbesondere Werbung, Wirtschaft oder Politik kommen kaum noch ohne Anglizismen aus. Die einen sehen sie als Bereicherung der Muttersprache, andere empfinden sie eher als Bedrohung.