Nicht mehr bewohnbar : Fünf Verletzte bei Feuer in hessischer Flüchtlingsunterkunft

Bad Homburg (dpa) - Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft im hessischen Bad Homburg sind fünf Bewohner verletzt worden. Das Feuer war ersten Erkenntnissen zufolge am späten Sonntagabend in einem Zimmer im ersten Stock des Gebäudes ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.