Behinderungen und Unfälle : Glatteis lässt Autofahrer rutschen

Mehrere Autos kamen bei glatten Straßen von der Fahrbahn ab oder rutschten gegen andere Fahrzeuge. Fünf Menschen wurden dabei leicht verletzt. Die A3 musste in Richtung Regensburg wegen eines Lkw-Unfalls für mehr als eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte auch vor Glatteis in Teilen Bayerns. In vielen Kreisen in Niederbayern, Oberbayern und in der Oberpfalz wurde der Unterricht abgesagt.

Auch die Polizei im Nordosten Deutschlands meldete mehrere Behinderungen und Unfälle. In Mecklenburg-Vorpommern kam es zu insgesamt 29 Zusammenstößen. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt. Auch in Thüringen und in Teilen Sachsens kam es vereinzelt zu Kollisionen.

Für den Nordosten Deutschlands sagte der Deutsche Wetterdienst für Dienstag erneut Höchsttemperaturen um den Gefrierpunkt voraus. Im übrigen Deutschland sollte es etwas milder werden.

von dpa

erstellt am 31.Jan.2017 | 08:23 Uhr

