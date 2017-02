Auf Baustelle gefunden : Handwerker soll Kollegen und sich selbst getötet haben

Taunusstein/Wiesbaden (dpa) - Der dubiose Fall der beiden in einem Keller in Hessen tot gefundenen Handwerker scheint aufgeklärt: Der jüngere der beiden soll seinen Cousin und Kollegen während der Arbeit in Taunusstein getötet und sich das Leben genommen haben.