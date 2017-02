Warten aufs Frühlingserwachen : Hochwinter ist vorbei - Schnee und Glätte bleiben aber noch

Die Kernphase des Winters ist in Deutschland vorbei - nicht aber die Gefahr glatter Straßen. Zu Regen und Schnee gesellt sich ein kräftiger Wind mit Sturmböen in höheren Lagen und Orkanböen in den Alpen.