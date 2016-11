Suche in Aumühle geht weiter : Junge Polizistin vermisst – Wo ist Maxime Linder?

vergrößern 1 von 5 Foto: Peter Wüst 1 von 5









Aumühle | Die Hamburger Polizei und Rettungshundestaffeln des Deutschen Roten Kreuzes in Hamburg suchen in Aumühle im Kreis Herzogtum Lauenburg am Sonnabend weiter nach der vermissten 22-jährigen Polizistin Maxime Linder. Bisher fehlt von der Frau jede Spur. Der Waldfriedhof, der am Freitag von einer Hundertschaft der Polizei durchkämmt wurde, wird nun erneut mit Hunden abgesucht. Am Waldparkplatz nahe des Mühlenteichs soll ein zweites Team parallel die Spur verfolgen, die bereits gestern von drei Spürhunden aufgenommen wurde.

Die Hamburger Polizei hatte die Suche nach der vermissten Kollegin bereits am Freitagabend ausgeweitet. Die Beamten gingen mit einem Foto der 22-Jährigen aus Hamburg an die Öffentlichkeit. Zuvor blieb die Suche nach der Polizeischülerin ohne Erfolg. Hinweise auf einen Suizid gibt es entgegen anderer Medienberichte nicht. Ein Polizeisprecher erklärte, es sei kein Abschiedsbrief gefunden worden. Dennoch ist der Fall den Fahndern ein Rätsel, sie schließen nichts aus – weder einen Unfall, ein Verbrechen noch eine Selbsttötung.

Maxime Linder war nach Angaben der Polizei bereits am Mittwoch nicht zum Dienst erschienen, nachdem sie sich am Dienstag bei ihrer Wache an der Caffermacherreihe krankgemeldet hatte. Ihre Dienstwaffe hatte sie nicht wie vorgeschrieben in ihrem Schrank bei der Polizei gelassen. Möglicherweise hat die aus Kaltenkirchen stammende Polizei-Auszubildende die Pistole vom Typ Walther P99 bei sich. Am Donnerstag stellten ihre Kollegen dann eine Vermisstenanzeige. Die junge Frau ist etwa 1,65 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Sie war zuletzt vermutlich mit einem schwarzen Parka, dunkler Hose bzw. Leggins, einem hellen Schal und dunklen Winterstiefeln bekleidet. Ihr scheinbares Alter ist 20 Jahre.

Die Spur der Frau verliert sich am Bahnhof Aumühle. Videoaufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie sie am Donnerstag um 9.16 Uhr aus der Bahn aussteigt. Seit Donnerstagabend sucht die Polizei das Gebiet ab. Per Funkzellenabfrage wurde gegen 20 Uhr das Handy der Polizistin in der Gegend geortet. Hubschrauber und „Man-Trailer-Hunde“ waren im Einsatz.

Warum die junge Polizistin nach Aumühle gefahren sein könnte, ist noch vollkommen unklar.

Am Freitag war die Suche auf den Waldfriedhof im Sachsenwald ausgeweitet worden. 200 Polizisten waren vor Ort. Suchhunde nahmen am Bahnhof die Fährte auf. Ein Hubschrauber war im Einsatz. Auch die ortskundige Feuerwehr Aumühle war vor Ort.

Der Bayerische Gebirgsschweißhund „Beppo“ hatte am frühen Freitagnachmittag mit der Suche begonnen und die Fährte auf dem Bahnsteig aufgenommen. Sie führt auf einen Parkplatz in einem Waldstück auf der anderen Seite des Bahnhofs, in dem die Polizisten bis dato noch nicht gesucht hatten. „Beppo“ wurde von „Gary“, einem Deutschen Schäferhund, abgelöst. Er verfolgte die Spur der Vermissten weiter, auch er führte seinen Hundeführer in das Gebiet rund um den Waldparkplatz am Mühlenteich. Auch ein dritter Suchhund nahm diese Spur auf. Auch er suchte vor einer Reithalle am Waldparkpatz.

Hinweise nimmt die Verbindungsstelle im Landeskriminalamt unter Telefon 040/428656789 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

von Peter Wüst, shz.de

erstellt am 26.Nov.2016 | 12:59 Uhr