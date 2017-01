Einreisestopp : Keine US-Visa für bestimmte Doppelstaatler in Deutschland

1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

Deutsche Staatsbürger, die auch einen Pass der Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien oder Jemen besitzen, erhalten derzeit kein US-Visum von den Konsulaten in Deutschland.

Nach dem Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump lässt die US-Botschaft in Berlin Angehörige der betroffenen Länder nicht mehr herein. «Sie werden keinen Eintritt in die Botschaft/das Konsulat erhalten», teilte die Botschaft auf ihrer Internetseite mit. Staatsbürger der Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen sollten ihre vereinbarten Termine für Visa-Interviews nicht wahrnehmen und auch keine neuen vereinbaren oder Visagebühren zahlen.

Zehntausende sogenannte Doppelstaatler sind in Deutschland vom Einreiseverbot des US-Präsidenten Donald Trump direkt betroffen. Das Innenministerium gab dazu in Berlin Zahlen von 2011 bekannt, aktuellere Daten existierten nicht. Neben dem deutschen Pass besaßen demnach mehr als 80 000 Menschen in der Bundesrepublik eine iranische Staatsangehörigkeit, mehr als 30 000 eine irakische, rund 25 000 besitzen einen syrischen Pass, mehr als 1000 einen sudanesischen. Die Einreiseverbote gegen Somalia, Libyen und dem Jemen würden jeweils 500, 300 und rund 350 Menschen in Deutschland betreffen. «Die Zahlen können allenfalls als Richtgröße dienen», sagte ein Sprecher des Ministeriums.

