Eisbärbaby Berlin : Knuddels erstes Dinner - aber doch nicht in der Küche!

Dass es ein Junge ist, haben die Pfleger im Tierpark Berlin schon vor zehn Tagen ermittelt. Und während man nun noch bis zum 1. Februar in der ganzen Bundeshauptstadt und darüber hinaus nach einem Namen für den süßen "Schneeweißling" sucht, genehmigte der sich heute - unter der strengen Obhut seiner Mutter - sein erstes Dinner. Die sorgt auch schnell dafür, dass sich der Kleine an Manieren gewöhnt. Gegessen wird nicht in der Küche! Noch müssen sich Fans mit Videoaufzeichnungen begnügen - live präsentiert wird der drollige Eisbär-Mann den Zoobesuchern erst im März.

von svz.de

erstellt am 23.Jan.2017 | 18:54 Uhr

