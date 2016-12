Bahnverkehr gestoppt : Magdeburger Hauptbahnhof nach Bombendrohung evakuiert

1 von 1 Foto: Peter Förster 1 von 1

Der komplette Bahnverkehr wurde gestoppt. Spezialisten mit Sprengstoffsuchhunden und weitere Beamte sollten den Hauptbahnhof auf verdächtige Gegenstände untersuchen. Die Bahn leitete alle Züge um. Viele Menschen warteten zunächst in einem angrenzenden Einkaufszentrum. Die Bombendrohung fiel mit Freitagnachmittag in eine Zeit, in der besonders viele Pendler unterwegs sind.

Nun gab die Polizei Entwarnung: die Sprengstoffspürhund haben keinen Sprengsatz gefunden. Der Bahnhof wurde wieder freigegeben.

von dpa

erstellt am 02.Dez.2016 | 17:34 Uhr

