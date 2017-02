Mit Werkzeug erschlagen : Motiv für tödlichen Angriff auf Handwerker weiter unklar

Taunusstein/Wiesbaden (dpa) - Die Hintergründe des gewaltsamen Todes zweier Handwerker in einem Keller in Hessen sind weiter unklar. Warum der 38-Jährige auf seinen 52 Jahre alten Cousin und Kollegen losging und sich anschließend selbst erstach, war auch am Samstag unklar.