PIA-Flug PK661 : Passagierflugzeug über Pakistan abgestürzt

1 von 1 Foto: Wikimedia Commons 1 von 1

Islamabad | Ein Passagierflugzeug mit 48 Menschen an Bord ist im Norden Pakistans abgestürzt. Das bestätigte die Fluglinie Pakistan International Airlines. „Wir bedauern zutiefst mitzuteilen, dass ein PIA-Flugzeug des Typs ATR-42 um 16.42 Uhr Ortszeit in der Nähe von Hawalian abgestürzt ist“, teilte Danyal Gilani, ein Sprecher der Flugline, mit.

Das Flugzeug war in Chitral, einem Touristenort in der Nähe der Grenze mit Afghanistan, gestartet und war auf dem Weg in die Hauptstadt Islamabad. Nach Angaben von Gilani stürzte sie 75 Kilometer vor Islamabad in der Nähe des Dorfes Saddha Batolini ab. An Bord der Turboprop-Maschine des Typs ATR-42 seien 42 Passagiere, fünf Crewmitglieder und ein Bodentechniker gewesen. Unter den Opfern seien neun Frauen und zwei Kleinkinder. Das Flugzeug wurde erst 2007 in Dienst gestellt.

Flight #PK661 is confirmed crashed carrying over 40 souls aboard enroute #Islamabad from #Chitral.



Please call 111 786 786 for details. — CAA Pakistan (@AirportPakistan) 7. Dezember 2016

Auch drei Ausländer waren demnach unter den Passagieren. Deren Nationalität sei nicht bekannt. Rettungsarbeiten seien im Gange.

Bilder auf Twitter zeigen die Absturzstelle.

CAA sources confirm the bird lost today was a PIA ATR-42-500 Turboprop, conducting flight #PK661 from #Chitral to #Islamabad. pic.twitter.com/MsCbqOehGO — Pakistan Defence (@defencepk) 7. Dezember 2016

An Bord der Maschine soll verschiedenen Meldungen nach Junaid Jamshed gewesen sein. Der TV-Star, Modedesigner, Schauspieler und Musiker ist in Pakistan einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Seine Frau war offenbar mit ihm an Bord der Maschine.

This could be the last glimpse of our national icon. #PK661 https://t.co/KY5ZpJFedh — Pakistan Defence (@defencepk) 7. Dezember 2016

von dpa/shz.de

erstellt am 07.Dez.2016 | 16:16 Uhr