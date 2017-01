Fußgänger tödlich verletzt : Plädoyers im Mordprozess gegen Motorradraser erwartet

1 von 1 Foto: Ingo Wagner 1 von 1

Mit Spannung wird im Mordprozess gegen einen Motorradfahrer und Youtube-Filmer am Landgericht Bremen das Plädoyer der Staatsanwaltschaft erwartet.

Nach den Stellungnahmen zweier Gutachter am letzten Verhandlungstag gehen Prozessbeobachter davon aus, dass die Staatsanwaltschaft ihre ursprüngliche Mordanklage fallen lassen könnte. Ein Verkehrssachverständiger und ein psychiatrischer Gutachter hatten Zweifel an den beiden Mordmerkmalen «Verdeckungsabsicht» und «niedere Beweggründe» aufkommen lassen.

Der Motorradfahrer soll im Juni 2016 in einem Baustellenbereich einen 75 Jahre alten Fußgänger überfahren und tödlich verletzt haben. Der junge Mann soll viel zu schnell unterwegs gewesen sein. Regelmäßig hatte er seine rasanten Fahrten mit einer Helmkamera gefilmt und die Mitschnitte auf seinen Youtube-Kanal gestellt. Damit hatte der Student sich eine Fangemeinde aufgebaut und Einnahmen erzielt. Von der Unfallfahrt, bei der der Rentner getötet wurde, gibt es keine Videoaufnahme.

In der Anklageschrift heißt es, der Motorradfahrer habe vor dem tödlichen Unfall infolge seiner rasanten Fahrweise bereits ein Blinklicht an einem Auto demoliert. Anschließend soll er Fahrerflucht begangen haben. Ein Gutachter hatte beim letzten Prozesstag ausgesagt, dass es für diesen angeblichen Unfall keinen Beweis gebe. Ein psychiatrischer Gutachter erklärte, der Angeklagte habe keinen besonderen Adrenalinkick in den Fahrten gesucht.

Die Verteidigung hatte eine Tötungsabsicht des Angeklagten stets bestritten. Sie wird heute ebenfalls ihr Plädoyer halten. Möglicherweise wird anschließend auch noch das Urteil gesprochen.

von dpa

erstellt am 31.Jan.2017 | 06:55 Uhr

