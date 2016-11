Frohe Weihnachten : Probleme mit der Kanzlertanne

1 von 1 Foto: Thomas Frey 1 von 1

Beim Abtransport des diesjährigen Weihnachtsbaumes für Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat es in Boppard am Rhein Komplikationen gegeben. Nach dem Fällen des Baumes in einem Privatgarten der rheinland-pfälzischen Stadt ließ sich die 15 Meter lange Nordmanntanne gestern nicht wie geplant von einem Autokran schräg auf die hölzernen Stützbalken eines Tiefladers ablegen, ohne dass diese gebrochen wären. „Wir müssen den Baum waagerecht ablassen“, sagte Thorben Lay von der Kranfirma. Dafür musste erst ein zweiter Kran angefordert werden.

