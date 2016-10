Flugzeugabsturz : Regierung Malta: Fünf Franzosen bei Absturz gestorben

1 von 1 Foto: Lino Arrigo Azzopardi 1 von 1

«Die sterblichen Überreste von fünf französischen Staatsangehörigen sind gefunden worden», schrieb Premierminister Joseph Muscat am Montag auf Twitter.

Der Flieger sei Teil einer Operation der französischen Zollbehörde gewesen, in deren Rahmen in den vergangenen fünf Monaten die Routen illegalen Menschen- und Drogenhandels verfolgt wurden, hieß es in einer Mitteilung der Regierung.

Bei der Maschine, die kurz nach dem Start am Montagmorgen abgestürzt war, habe es sich um ein zweimotoriges Flugzeug vom Typ Metroliner gehandelt. Augenzeugen zufolge habe es keine Explosion vor dem Absturz gegeben, hieß es.

von dpa

erstellt am 24.Okt.2016 | 13:02 Uhr

