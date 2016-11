Aktion gegen Osmanen Germania : Sieben Festnahmen bei bundesweiter Rocker-Razzia

vergrößern 1 von 2 Foto: Rene Ruprecht 1 von 2

Bei einer großen Razzia im Rockermilieu sind in Hessen und dem Saarland sieben Verdächtige festgenommen worden. Die Aktion richtete sich gegen die Osmanen Germania, die als türkisch-nationalistisch gelten.

An den Durchsuchungen waren bundesweit rund 1500 Polizisten beteiligt, auch in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hamburg gab es Razzien. Dabei wurden Waffen und Speichermedien sichergestellt, mehr als 50 Wohnungen, Gewerberäume und Büros wurden durchsucht.

Schwerpunkt des Einsatzes war Hessen. Dort gab es sechs vorläufige Festnahmen. Im Saarland wurde ein Verdächtiger gefasst, der mit Haftbefehl gesucht worden war, sagte Hessens Landespolizeipräsident Udo Münch. Weil der Einsatz noch nicht abgeschlossen sei, könnten sich die Zahlen noch verändern.

Der saarländische Innenminister Klaus Bouillon sagte, es sei gelungen, die Strukturen der Osmanen im Saarland zu zerschlagen. Den im Saarland und in Hessen festgenommenen Männern im Alter von 21 bis 28 Jahren wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen. Der hessische Innenminister Peter Beuth sagte, Ziel sei es gewesen, Beweismittel zu finden, die Strukturen der Organisation aufzuhellen und Täter zu ermitteln.

In Dietzenbach im Kreis Offenbach haben die Osmanen ihr sogenanntes World Chapter. Hier wurden mehrere Objekte des «Osmanen Germania Boxclubs» durchsucht. Bei der Aktion wurde nach Waffen, Drogen, Munition, Schriftstücken und anderen Beweismitteln gesucht, die konkretere Hinweise auf illegale Geschäfte geben können. «Wir haben alle durchsuchten Objekte unter Kontrolle», schrieb das hessische LKA auf Twitter.

Das LKA geht davon aus, dass es in Hessen 70 bis 80 Osmanen gibt, die sogenannten Chaptern in Hanau, Frankfurt und dem World Chapter in Dietzenbach zuzuordnen sind. Die Osmanen Frankfurt haben sich nach einer früheren Einschätzung von Ermittlern im Streit um den türkisch-nationalistischen Kurs von den Osmanen Germania abgespalten.

Hessens Innenminister Beuth sprach von einem «sorgfältig geplanten Schlag gegen die Organisierte Kriminalität in der Bundesrepublik». Von den Durchsuchungen solle eine klare Botschaft ausgehen: «Egal in welcher Kutte Kriminelle glauben, sich in unserem Land betätigen zu können, wir werden gemeinsam mit aller Härte des Rechtsstaats gegen sie vorgehen.»

von dpa

erstellt am 09.Nov.2016 | 17:02 Uhr