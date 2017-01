1 von 1 Foto: Branden Camp 1 von 1

Am frühen Samstag waren bereits in Mississippi vier Einwohner bei Tornados ums Leben gekommen. Die Unwetter am Wochenende richteten schwere Schäden an.

Nothilfebehörde Georgia

Nationaler Wetterdienst

von dpa

erstellt am 23.Jan.2017 | 07:02 Uhr

