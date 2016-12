Bedeutung von Symbolen : Warum eigentlich Lametta?

1 von 1 1 von 1

WEIHNACHTSBAUM

Der Christbaum geht auf einen Brauch aus dem Mittelalter zurück: An Heiligabend feierte man in den Kirchen Paradiesspiele mit einem Baum, der – behängt mit Äpfeln – an den Sündenfall erinnern sollte. Zudem galten grüne Zweige in Wohnungen schon seit langer Zeit als Schutz vor Unheil und Zeichen von Hoffnung. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts standen dann die ersten geschmückten Tannen in den Zimmern protestantischer Adliger, später breiteten sie sich auch unter Katholiken und in der weniger wohlhabenden Bevölkerung aus – vor allem als dekorativer Mittelpunkt zum Fest. Von Deutschland aus kam der Weihnachtsbaum 1832 in die USA und kurz darauf nach England und in andere europäische Länder. Geschmückt wurden die ersten Bäume mit Äpfeln, Oblaten, Nüssen, Gebäck und Zuckerzeug; später bastelten die Familien Papierketten, Bilderbögen, Wattefiguren und Strohsterne. Im 20. Jahrhundert wurden diese allmählich durch Glasschmuck und Lametta verdrängt.

WEIHNACHTSSTERN

Der Weihnachtsstern (oder Adventsstern) stellt den Stern von Betlehem dar, der die Weisen aus dem Morgenland zu Jesus führte. Der Stern gilt auch als Symbol für die biblische Weihnachtsgeschichte.

TANNENZAPFEN

Der Tannenzapfen ist ein Fruchtbarkeitszeichen und symbolisiert mit seiner Form eines Eiszapfens den Winter.

GESCHENKE

Heute liegen Geschenke vor allem unter dem Baum – früher wurden aber auch kleine Gaben in die Zweige gehängt. Sie stehen nicht nur für die Geschenke der Heiligen Drei Könige an das Christuskind, sondern auch für Nächstenliebe und Hingabe. Zudem sollen sie daran erinnern, dass die Menschen mit dem Neugeborenen das größte Geschenk von Gott erhalten haben.

KERZEN

Im 17. Jahrhundert schmückten zunächst Adlige den Christbaum mit Kerzen. Einerseits dekorativ, stehen die brennenden Wachslichter zudem für Trost, Hoffnung und Wiederauferstehung. Im städtischen Bürgertum verbreiteten sich Baumkerzen im Laufe des 19. Jahrhunderts. Weil Bienenwachs teuer war, benutzten ärmere Familien kleine Talglichter oder mit Öl gefüllte Nussschalen, bis billiges Paraffin und der gedrehte Docht Kerzen für mehr Menschen erschwinglich machten. Kurz nach der Glühbirne wurde dann die elektrische Baumbeleuchtung erfunden; in den USA kam die erste bereits 1901 auf den Markt. Doch waren die vom Strom abhängigen Christbaumkerzen bei den US-Amerikanern schon in den 50er Jahren Standard, blieben die Deutschen den echten Kerzen am Baum lange treu.

ENGEL

Als Vermittler zwischen Himmel und Erde verkündeten Engel, die früher eine viel größere Bedeutung hatten als heute, die Geburt von Jesus Christus – sie dürfen also am Weihnachtsbaum nicht fehlen.

STROHSTERNE

Strohsterne weisen auf die Geburt von Jesus hin – denn er war als Neugeborenes auf Stroh gebettet und erhellte dann die Welt. Der Strohstern vereinigt somit die niedrige Geburt und die Auferstehung in Herrlichkeit. Ein Stern auf der Baumspitze steht zudem für den Stern von Bethlehem, der zu Jesus führte.

CHRISTBAUMKUGELN

Baumkugeln wanderten als Nachfolger der Äpfel an die Zweige, und diese stammen von den Vorläufern der Weihnachtsbäume, den Paradiesbäumen. Sie wurden bei den Paradiesspielen aufgestellt, geistlichen Schauspielen, die im Mittelalter am 24. Dezember in den Kirchen aufgeführt wurden und die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies darstellten.

GLOCKEN

Glockengeläut soll erinnern, mahnen und zur Heiligen Nacht rufen. Außerdem verkünden Glocken als Weihnachtssymbol die Geburt des Christuskindes – und damit insgesamt das Gute.

LAMETTA

Das erste – rein silberne – Lametta wurde 1878 in Nürnberg gefertigt und sollte an Eiszapfen erinnern. Ende des 20. Jahrhunderts kam Goldlametta dazu.

NÜSSE

Nüsse gelten als Metapher für Gottes Plan und sein Wort, das nicht immer leicht zu verstehen (knacken) ist. Zudem symbolisieren sie Fruchtbarkeit.

