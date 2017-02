Bloß nicht furzen : Was zum Valentinstag nicht ins Essen sollte

1 von 1 Foto: Studioline 1 von 1

Kerzenlicht, vertraute Blicke, verschmitztes Lächeln. Die Stimmung beim Candle-Light-Dinner ist bestens. Bis ein lauter Pups die romantische Zweisamkeit beendet und peinliche Stille folgt.

Das will am Valentinstag keiner erleben. Deshalb macht man um bestimmte Produkte an diesem Tag lieber einen großen Bogen. Ein Überblick über eher ungeeignete Dinner-Zutaten und ihre möglichen Wirkungen:

BLÄHUNGEN:Für Rumoren im Bauch sorgen nicht nur Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen und Bohnen. Grünkohl oder Brokkoli können ebenfalls unerwünschte Gasentwicklungen auslösen. Leichter zu verdauen seien etwa Karotten, Zucchini, Spinat oder Fenchel, sagt Iris Lange-Fricke , Ernährungsberaterin aus Hamburg. Nicht immer entladen sich Blähungen mit Furzen, manchmal lassen sie sich zurückhalten. Angenehm ist das aber nicht. «Ein Blähbauch ist nicht schön, wenn man Zeit zu zweit verbringen möchte», sagt Lange-Fricke.

MUNDGERUCH:Knoblauch und Zwiebeln schmecken intensiv und lecker, doch ihr Geschmack bleibt nach dem Essen im Mund hängen. Blöd ist, wenn man mittags einen Döner gegessen hat und abends dann sein Date trifft. Helfen könnte, vorher ein Glas Milch zu trinken. «Man sagt, dass es beim Neutralisieren des Geruchs hilft», so Lange-Fricke. Für frischen Atem sorgen auch Kräuter wie Minze und Petersilie, die sich auch gut zum Würzen eignen. Ein weiterer Tipp gegen Mundgeruch: länger auf einer Kardamomkapsel herumkauen.

Lange-Fricke rät auch beim Candle-Light-Dinner zum Verzicht auf Zwiebeln und Knobi. «Man ist beim Sprechen und Küssen vielleicht gehemmter, weil man sich mit dem Mundgeruch nicht wohlfühlt.» Auch wenn beide davon essen, kann das passieren. Wer nach dem Essen noch ins Theater oder Kino geht, sollte sich erst recht zurückhalten. «Da ist das ein Killer», findet die Expertin.

RÜLPSER:Stilles Wasser statt Sprudel, Wein statt Bier, Saft statt Schorle. So lauten Lange-Frickes Empfehlungen bei der Getränkewahl. Denn Kohlensäure lässt einen eher aufstoßen und kann zudem für einen Blähbauch sorgen. Beim Alkohol ist weniger mehr. Wer zu viel trinkt, kann davon nicht nur Probleme mit der Verdauung bekommen. Schwanken und Lallen wirken auch kaum anziehend auf das andere Geschlecht.

PERFEKT:Neben leicht verdaulichem Gemüse seien mageres Fleisch, Fisch und Eier ideale Zutaten am Valentinstag, findet Lange-Fricke. «Eiweißreiche und fettarme Speisen liefern Energie. Man will ja meist noch etwas unternehmen.» Vanille und Zimt gelten als luststeigernd. Sie sind damit eine perfekte Zutat für ein süßes Dessert.

von dpa

erstellt am 06.Feb.2017 | 11:02 Uhr

