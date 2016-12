Selbstmordattentäter : 13 Soldaten bei Anschlag in der Türkei getötet

Dutzende Tote in Istanbul, wo die Polizei das Ziel des Anschlags ist. Eine Woche später der nächste schwere Anschlag in Kayseri, diesmal trifft es Soldaten. Der Terror in der Türkei nimmt kein Ende.