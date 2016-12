Russische Attacken : 400 Cyberangriffe auf Regierung pro Tag

Die Regierung befürchtet Cyberattacken russischer Geheimdienste, um die Bundestagswahl im kommenden September zu beeinflussen: „Die Annahme gründet auf Analysen der mutmaßlichen russischen Cyberangriffs-Kampagnen mit internationaler Zielauswahl“, heißt es in einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion, die unserer Redaktion vorliegt. Als Beispiel wird die Attacke im Juni auf die US-Demokraten genannt, bei der 19 000 interne E-Mails geklaut und später über Wikileaks veröffentlicht worden waren, was der Demokratischen Partei erheblich geschadet habe. Unabhängige Sicherheitsunternehmen hätten in einer Untersuchung festgestellt, dass die Angriffskampagnen Russland zuzuordnen seien. Im Mai und August dieses Jahres seien auch erneut der Deutsche Bundestag und mehrere Parteien Ziel von Cyberattacken geworden, und „eine Vielzahl von Indizien deuten auf eine russische Urheberschaft hin“, schreibt das Bundesinnenministerium weiter.

Die Bundesregierung hat inzwischen vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und vom Bundesnachrichtendienst (BND) überprüfen lassen, ob die russische Regierung mit geheimdienstlichen Mitteln die politische Debatte und die öffentliche Meinung in Deutschland zu beeinflussen versucht. Der Bericht werde derzeit ausgewertet. Wem er zugänglich gemacht werden soll, sei noch nicht entschieden. Allein in der ersten Jahreshälfte gab es der Antwort zufolge 400 Angriffe auf Regierungsnetze pro Tag, von denen je 20 „hochspezialisiert“ gewesen seien. Eine Attacke pro Woche habe einen nachrichtendienstlichen Hintergrund.

Der Linken-Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko warf der Regierung eine gezielte „Diskreditierung Russlands“ vor. „Ich zweifle diese Studien an, denn es ist kein Indiz für einen russischen Cyberangriff“, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion.

von Tobias Schmidt

erstellt am 23.Dez.2016 | 12:00 Uhr