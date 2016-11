Wintereinbruch : Autofahrern in Deutschland steht rutschige Woche bevor

Oberhalb von 400 Metern könne es sogar deutschlandweit eine geschlossene Schneedecke geben, sagte ein DWD-Meteorologe in Offenbach.

Am Dienstag schneit es vor allem in der Mitte Deutschlands. Während es in den Bergen Dauerfrost gibt, ist es in den tiefen Lagen bei Temperaturen zwischen zwei und fünf Grad nasskalt und ungemütlich. Die Sonne scheint nur im Nordosten. Am Mittwoch und Donnerstag wird es noch ein wenig kälter: Gegen Ende der Woche werden selbst am Niederrhein kaum noch acht Grad erreicht. Im Bergland fällt auch in der Nacht zum Freitag weiterhin Schnee.

Am Montag hatte es in einigen Höhenlagen der Mittelgebirge und im Alpenraum Neuschnee gegeben - mancherorts sorgte das für Verkehrsbehinderungen. Auf der Zugspitze fielen etwa 26 Zentimeter, auf dem Hohen Peißenberg im bayerischen Alpenvorland 18 Zentimeter.

Deutscher Wetterdienst

von dpa

erstellt am 07.Nov.2016 | 16:11 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen